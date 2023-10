Scommesse, Tonali patteggia e riduce la squalifica: quanto dovrà stare fermo

StrettoWeb

Sandro Tonali ha patteggiato. Questa l’ultima novità che lo riguarda in merito alla vicenda scommesse. I legali dell’ex calciatore del Milan, ora al Newcastle, hanno raggiunto l’accordo con la Procura Federale della Figc. Si riduce così anche la squalifica. La sanzione è infatti di 18 mesi: 10 di squalifica e 8 di prescrizione alternativa (rispetto piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza).

Ad annunciare l’accordo raggiunto è stato il Presidente della Figc Gabriele Gravina, uscendo dalla Giunta Nazionale del Coni e specificando come degli 8 mesi di attività di recupero “alcune riguardino l’attività terapeutica e almeno 16 saranno gli incontri in presenza come testimonianza”. Il numero uno della Figc, parlando poi dell’accordo, ha aggiunto: “le regole prevedono un certo numero di anni di sanzione, è previsto il patteggiamento, sono previste le attenuanti, i ragazzi hanno collaborato fino all’inverosimile, quindi noi continuiamo a rispettare delle regole che ci siamo prefissati”.