Sciolto un comune in provincia di Vibo Valentia per ingerenze mafiose

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione dei riscontri relativi a forme d’ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’azione amministrativa e il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Capistrano, in provincia di Vibo Valentia, ai sensi dell’articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l’affidamento della gestione del Comune a una Commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi.