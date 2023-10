Sci: Cdm, gigante maschile di Soelden cancellato a causa del vento dopo 43 concorrenti

StrettoWeb

Soelden, 29 ott. – (Adnkronos) – Le forti folate di vento hanno costretto gli organizzatori a cancellare il gigante maschile di Soelden, interrotto dopo 43 dei 73 partenti. Una lunga pausa di oltre mezz’ora non è bastata a capire se le condizioni meteorologiche potessero migliorare e la gara è stata dichiarata nulla. Fino a quel momento era stato Marco Schwarz a guidare la classifica di una manche comunque già privata della prima parte, con partenza abbasta all?attacco del muro. L?austriaco aveva fermato il cronometro sul tempo di 51?85, davanti allo svizzero Marco Odermatt per 29 centesimi, terzo era il francese Alexis Pinturault a 46 centesimi. Il norvegese Henrik Kristoffersen seguiva al quarto posto con 59 centesimi di ritardo, quindi il distacco aumentava con l’elvetico Gino Caviezel a 95 centesimi. Filippo Della Vite era stato il migliore azzurro, 11° con 1?63 di ritardo dal leader, mentre Luca De Aliprandini rimaneva a 2?03 dalla vetta. Uscito di scena Giovanni Borsotti, fuori dai trenta Hannes Zingerle e Alex Vinatzer. Non sono scesi Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Giovanni Franzoni.