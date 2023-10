I sapori autunnali della Calabria: torna la “Sagra della Castagna” a Casali del Manco

StrettoWeb

Tre giorni di festa. La città di Casali del Manco è pronta per un weekend ricco di eventi importanti. Da venerdì 20 a domenica 22, in località Serra Pedace, si svolgerà la tradizionale Sagra della Castagna. Giornata particolarmente rilevante, per la comunità casalina, sarà quella di sabato 21, con i festeggiamenti in onore del Patrono della città, Santo Giovanni Paolo II: alle 18, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di località Pedace, si terrà la Concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Giovanni Checchinato, Arcivescovo metropolita di Cosenza – Bisignano.

Durante la Santa Messa verrà scoperta e benedetta la statua dedicata a San Giovanni Paolo II, donata ai fedeli dal Comune di Casali del Manco. La statua sarà poi custodita ogni anno in una chiesa diversa del territorio di Casali del Manco, per essere concretamente patrimonio di

tutti i cittadini del vasto comprensorio casalino.

Promossa dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione della Pro Loco di Serra Pedace e Silvana Mansio ed il contributo della Regione Calabria, la XXXI edizione della Sagra della Castagna si svolgerà sì all’insegna dell’enogastronomia ed in particolare del prelibato frutto autunnale, ma anche della cultura, con incontri tematici che spazieranno dall’agroalimentare alle opportunità di sviluppo del territorio, dalle tradizioni culturali al turismo esperienziale.

Il primo convegno della kermesse è in programma venerdì alle 18. Nella chiesa dell’Immacolata Concezione in località Serra Pedace si discuterà dei prodotti tipici locali come volano di sviluppo delle aree rurali europee. Al dibattito interverranno Francesca Pisani, Sindaco di Casali del Manco, Gianluca Ferraro, Assessore comunale all’Agricoltura, Francesco De Vuono ed Antonio Candelise, rispettivamente direttore e presidente del Gal Sila Sviluppo, Paola Granata, presidente di Confagricoltura Cosenza, Mario Grillo, presidente di Turismo Verde CIA.

Concluderà i lavori l’Onorevole Pina Picerno, Vicepresidente del Parlamento europeo. L’incontro sarà introdotto e moderato da Michele Rizzuti, Assessore comunale di Casali del Manco. A seguire, alle 20, in piazza Vittorio Veneto ci si concentrerà invece sull’enogastronomia, “sul sentiero dei vini e delle castagne”.

Sabato pomeriggio, sempre alle 18 nella chiesa dell’Immacolata Concezione, sarà presentato il libro “Scavare il cielo” – Viaggio disordinato da Berlinguer ad Astori e da Mandela a Borgonovo, tra visioni e ricordi – di Fiorenzo Pantusa. All’incontro, prenderanno parte, oltre all’autore che terrà le conclusioni, Enzo Leonetti, presidente della Pro Loco di Serra Pedace e Silvana Mansio per i saluti,

Michele Rizzuti, Assessore del Comune di Casali del Manco, Battista Bruno, laureando in Giurisprudenza, Vito Scrivano, artista e poeta. Il convegno, sarà introdotto e moderato da Donatella Pascali, giornalista di Parola di vita, e sarà arricchito dalle letture a cura di Anna Lucia Pecora.

Domenica 22 alle 18, ancora una volta nella chiesa dell’Immacolata Concezione, riflettori puntati sul turismo 4.0 e l’innovazione digitale: ci si confronterà su come preservare cultura e tradizioni, abbracciando il turismo lento, in un convegno curato dalla Cooperativa di Comunità di Casali del Manco. Al dibattito, introdotto e moderato da Alessandra Leonetti, docente di Storia dell’arte, interverranno il primo cittadino Francesca Pisani.

Presenti poi Annalisa Scarnati, digital marketing expert e vicepresidente della Cooperativa di Comunità casalina; Biagia Cannata, social media strategist; Simona Lo Bianco, direttore FAI I Giganti della Sila; Daniele Spadafora e Andrea Valente di CosenzApp; Daniele Donnici, destination manager e presidente di Destinazione Sila; Alessandra De Rose, presidente del Consiglio comunale di San Vincenzo La Costa.

Il programma della tre-giorni prevede però anche musica, folklore, giochi e degustazioni, con appuntamenti pensati per adulti e bambini, oltre che escursioni per i sentieri incontaminati e impreziositi dai castagneti.