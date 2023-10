Santa Cristina d’Aspromonte, torna l’attesa “Sagra della castagna”

StrettoWeb

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con la prima edizione, torna a Santa Cristina d’Aspromonte l’attesissima “Sagra della castagna”, organizzata per la seconda volta dal Comitato Giovani Cristinesi. Innumerevoli le attenzioni che, da un anno a questa parte, il comitato rivolge al proprio paese, un piccolo centro dell’entroterra aspromontano, attraverso l’organizzazione di eventi che hanno coinvolto la popolazione in ogni stagione. E forse quella autunnale è la più suggestiva, dal momento che riporta alla memoria e sulla piazza principale una delle tradizioni più sentite dalla comunità cristinese. Già da settimane, infatti, gli organizzatori si stanno muovendo per realizzare al meglio la serata e reperire il materiale necessario, con l’aiuto e il sostegno immancabile dell’intera comunità.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 novembre a partire dalle ore 17:30 presso la piazza Vittorio Emanuele II. In programma, la degustazione di caldarroste, di dolci a base di crema di castagne e l’assaggio di frittole che, quest’anno, sostituiscono la carne di cinghiale e saranno accompagnate come sempre da un buon vino locale. Ad allietare la serata, le note di Domenico Agostino, giovanissimo cantautore popolare emergente che più volte si è dimostrato vicino alla comunità cristinese.