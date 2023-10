Sano e salvo: cane cade in un burrone di 20 metri, recuperato dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Tanta paura ieri per la disavventura accaduta ad un cane segugio in provincia di Vibo Valentia: nel pomeriggio infatti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Filadelfia per salvare il povero animale caduto in una gola profonda 20 metri. Il tutto è accaduto nella frazione di pochi secondi: impegnato in un battuta di caccia con il padrone, è scivolato nel burrone in località Fiumara Fonda.

In principio il proprietario ha tentato di recuperarlo con le proprie forze e i mezzi che aveva a disposizione ma, fallendo nel tentativo e preoccupato per il cane, ha allertato i Vigili che si sono recati sul posto e dopo due ore di ricerca lo hanno individuato. Con l’ausilio di tecniche di derivazione SAF, il segugio è stato recuperato e riconsegnato sano e salvo al suo padrone.