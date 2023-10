Sanità, il Ministro Schillaci in Calabria: “situazione complessa ma siamo sulla strada giusta”

StrettoWeb

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, è giunto in Cittadella a Catanzaro per incontrare il Presidente e Commissario ad Acta per la Sanità, Roberto Occhiuto e per partecipare, successivamente, al summit con Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere. Presente anche il Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso. Sulla questione sanità in Calabria, il Ministro ha affermato che Occhiuto si è trovato dinanzi a una “situazione complessa” ma, d’altro canto, “credo che la Calabria sia sulla strada giusta e mi fa piacere che qui sia stata creata una squadra giusta e di grande competenza”.

Il Ministro della Salute, dopo aver ricordato le sue radici calabresi da parte di madre e, pertanto, dimostrando attaccamento al territorio, ha sottolineato che “non è sempre e solo un problema economico, è anche un problema dei professionisti che conoscono il mondo sanitario, che conoscono le realtà delle singole regioni che sono molto diverse le une dalle altre. Ovviamente la sanità calabrese ha delle esigenze diverse da quella di alcune regioni del nord”.

“Comunque – ha aggiunto Schillaci – mi ha fatto molto piacere sapere circa i dati che vedono per i concorsi avviati dalla Regione Calabria un numero doppio di domande rispetto ai posti disponibili. Questo rappresenta, credo, una chiara inversione di tendenza ed è anche quello che sto cercando di fare da quando sono arrivato al Governo: cioè far sì che la professione medica e che tutte le professioni sanitarie siano più attrattive all’interno del servizio sanitario nazionale”.

“Da questo punto di vista credo che siamo sulla strada giusta. Per questo credo che in Calabria ci siano dei numeri importanti. E questo vuol dire che la Regione e anche il Governo stanno cercando di riqualificare il personale che opera all’interno del servizio sanitario nazionale. Anche sulla legge di bilancio abbiamo dato grande importanza agli aspetti del personale”, ha concluso.