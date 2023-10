Sanità Calabria, in arrivo una nuova TAC all’Ospedale di Trebisacce

StrettoWeb

“Dal prossimo lunedì 16 ottobre all’ospedale Chidichimo sarà operativa anche la nuova Tomografia Assiale Computerizzata (TAC). Sul ripristino del fondamentale diritto alla salute possiamo dire che dalle tante parole degli anni scorsi ora si passa concretamente ai fatti”. È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio ringraziando, ancora una volta, il Commissario ad Acta della Sanità in Calabria, Roberto Occhiuto, la Direzione generale dell’Asp di Cosenza e la Presidente della Terza commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, Pasqualina Straface, per l’impegno massimo profuso non solo per la riapertura del presidio sanitario cittadino ma anche per rendere il nosocomio efficace in termini di servizi e risposta all’utenza.

“Il Governatore, congiuntamente al management dell’Azienda sanitaria guidato dal Dirigente Antonello Graziano – sottolinea il Primo Cittadino – non stanno sbagliando nessuna iniziativa. Si va avanti a capo chino per portare a soluzione una delle vertenze più importanti e ambiziose del territorio. Del resto – prosegue – era e rimane, questa, una delle azioni politiche e programmatiche della mia squadra di governo e siamo sicuri che questo sarà un traguardo importante che raggiungeremo insieme e che resterà – conclude Aurelio – alla comunità trebisaccese”.

Intanto, come annunciato ieri (mercoledì 11) dal Consigliere regionale Straface, è stata approvata la gara d’appalto integrata per i lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del Pronto Soccorso per un investimento complessivo di 1,3 Milioni di Euro. Nel frattempo è in fase di completamento il progetto di adeguamento delle Sale Operatorie ed il potenziamento dell’Unità Operativa di Radiologia.