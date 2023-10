San Giovanni in Fiore: recuperato in pieno centro un serpente

StrettoWeb

In una zona densamente abitata spunta un Saettone occhirossi: salvato grazie alla sensibilità dei cittadini e all’intervento dell’esperto della Polizia Provinciale, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale di San Giovanni in Fiore.

Un Insolito “inquilino” nella mattinata di ieri è stato avvistato in un quartiere posto in pieno centro urbano a San Giovanni in Fiore. Il signor Pasquale Madia ha ben pensato di segnalare un serpente che se ne stava tranquillamente tra le mattonelle in prossimità di un’abitazione posta dalla parte retrostante il corso Roma. I pompieri del distaccamento di San Giovanni in Fiore, guidati dal capo squadra esperto Dino Romano sono giunti immediatamente sul posto, unitamente all’esperto Gianluca Congi, che presta servizio nella Polizia Provinciale, pur se in quel momento si trovava libero dal servizio.

Presente anche una pattuglia della Polizia Locale del comune silano, con gli operatori Giuseppe Barberio, Giovanbattista Guarascio e Rino Talarico. Il serpente è stato tratto in salvo ed è stato classificato come un Saettone occhirossi Zamenis lineatus, una specie non velenosa della famiglia dei colubridi, endemica dell’Italia meridionale e della Sicilia. Il rettile è stato poi subito liberato in un habitat consono alla specie del comune di San Giovanni in Fiore, lontano da strade e abitazioni. Si tratta di una specie protetta in base alla legge regionale n.9/1996 e s.m.i oltre che in appendice II della Convenzione di Berna e in Allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ed ha un importante ruolo nell’ecosistema in quanto attua il controllo delle prede di cui si nutre, in particolar modo di piccoli roditori (topi, arvicole etc.).

Anche in questo caso, la sensibilità dei cittadini ha evitato che il serpente venisse preso a badilate finendo ucciso, e di fatti a San Giovanni in Fiore e dintorni ogni anno vengono salvati numerosissimi rettili, vipere comprese, grazie all’opera di sensibilizzazione, informazione e salvataggio attuata da tanti anni da parte di Congi, che nella scorsa primavera ha seguito un aggiornamento formativo erpetologico sui rettili italiani al fine di meglio tutelare proprio queste creature, che purtroppo spesso sono ingiustamente uccise. Grazie alla sinergia con i Vigili del Fuoco, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale del centro silano è stato possibile attuare questo ennesimo salvataggio.