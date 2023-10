Il Cosenza sbatte su Borini: vince la Sampdoria per 2-0, ma la classifica resta ottima

StrettoWeb

Non c’è due senza tre? Per il Cosenza no. Dopo due vittorie consecutive, la squadra di Caserta perde in casa della Sampdoria – davanti agli oltre mille tifosi rossoblu accorsi a Marassi – regalando a Pirlo e agli ex Reggina della Comunicazione passati in blucerchiato (tranne Pippo Sapienza, che qualche giorno fa ha salutato Genova a distanza di qualche mese dopo l’esperienza alla Reggina) la prima vittoria in casa. Decisivo Borini, autore di una doppietta nella ripresa.

La gara è tutto sommato equilibrata, ma anche molto fisica, con il Cosenza che non disdegna a giocare e che si difende con ordine. Lo 0-0 all’intervallo è giusto, ma l’episodio che cambia il match arriva all’ora di gioco, con un fallo da rigore che Borini realizza spiazzando Micai. L’inerzia cambia e, approfittando dello sbilanciamento offensivo calabrese (Tutino colpisce anche una traversa), i blucerchiati raddoppiano ancora con Borini, bravo nel finale a incrociare in area. Nonostante ciò, rimane ottima la posizione di classifica dei rossoblu, quinti, leggermente staccati dal gruppone delle prime quattro, ma sempre in piena zona playoff. Di seguito la classifica.

Classifica Serie B

Parma 23 Catanzaro 21 Palermo 19 Venezia 18 Cosenza 14 Como 14 Brescia 13 Sudtirol 13 Cremonese 13 Modena 13 Cittadella 13 Ascoli 12 Pisa 12 Bari 11 Reggiana 8 Sampdoria 7 Ternana 6 Spezia 6 Feralpisalò 5 Lecco 1