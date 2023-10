Salute mentale: Palazzo Zanca e la Madonnina del Porto di Messina saranno illuminati di verde

StrettoWeb

Mantenere vivo l’interesse verso il disagio psichico e accendere sempre di più i riflettori sulla salute mentale. Domani sera, 10 ottobre, occasione in cui si celebra la giornata mondiale della salute mentale, Palazzo Zanca, sede del Municipio di Messina, e il bastione della Madonnina del porto si illumineranno di verde. Una iniziativa, promossa in tutta Italia dalla Società Italiana di Psichiatria (SIP) e sostenuta a Messina dalla Prof.ssa Anna Muscatello, direttrice dell’UOC di Psichiatria dell’AOU “G. Martino” e dal Prof. Clemente Cedro, presidente regionale SIP Sicilia.

La richiesta di illuminare di verde i monumenti più simbolici della città dello stretto è stata subito accolta dall’amministrazione comunale e dalla Marina Militare. Un’occasione per ricordare che il tema della salute mentale non coinvolge solo gli addetti ai lavori , ma interessa tutta la comunità. L’UOC di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria è da sempre impegnata nella lotta contro lo stigma e la discriminazione, fornendo servizi all’avanguardia nella diagnosi e nelle cure e promuovendo la ricerca scientifica.

Il tema di quest’anno, in cui ricorre il 75° anniversario dall’istituzione della giornata, è “Mental health is a universal human right” (La salute mentale è un diritto universale) perché una buona salute mentale è vitale per la nostra salute e il nostro benessere generale. Garantire le giuste cure a coloro che vivono un disagio mentale deve essere un obbligo e una responsabilità di tutti i Paesi.