Salario minimo: Schlein, ‘proposta popolare, siamo entrati in casa anche elettori destra’**

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Le opposizioni hanno raccolto centinaia di migliaia di firme sul salario minimo perchè è una proposta popolare. n questa proposta siamo entrati anche nelle case di chi ha votato centrodestra”. Così Elly Schlein a ‘Metropolis’, web talk del gruppo Gedi.

“Il governo sin dall’inizio ha provato a buttare la palla in tribuna, non avuto il coraggio di votare un emendamento soppressivo, poi hanno sospeso e ora votano un altro rinvio. Ci dicano allora che cosa vogliono fare. Non abbiamo ancora visto una proposta alternativa da parte di questa maggioranza che evidentemente è contraria ad aiutare lavoratori poveri a uscire da questa condizione”.