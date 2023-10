Salario minimo: Rondinelli (Pd), ‘domani presentazione libro su norme in Ue’

StrettoWeb

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Storia del salario minimo europeo, come nasce e come è stato approvato nel giugno 2022 dopo due anni di discussioni parlamentari ne parlerà domani Daniela Rondinelli, eurodeputata del Partito Democratico, componente della Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento europeo presentando il suo libro ?Salario minimo europeo. Il racconto inedito di una battaglia politica e di un sogno che sembrava impossibile? a partire dalle ore 18.15 allo Spazio Esperienza Europa David Sassoli a piazza Venezia (Roma).

“È stato un traguardo storico per l?Europa sociale e sono fiera di averne fatto parte. Negli ultimi mesi -dice Rondinelli- abbiamo assistito solo a dilazioni, rinvii, attacchi ingiustificati e dinsinformazione da parte della maggioranza di governo in modo particolare proprio sulla legge europea salari minimi adeguati di cui racconterò retroscena politici e parlamentari, spiegandone, invece, l?importanza e smantellando, ancora una volta, tutte le bugie delle destre italiane ostili a una misura che considero strutturale e urgente”.

Nel libro, raccontato in prima persona, non mancano riferimenti alla situazione italiana. Nel capitolo conclusivo l?eurodeputata indica tutti i possibili scenari per il recepimento della direttiva in Italia. Argomento sempre più attuale, dopo il rinvio in Commissione di ieri della proposta di legge sul salario minimo. “Al Parlamento sono state 59 le audizioni sul salario minimo: sono stati ascoltati esperti ed enti quali l?Istat che proprio quest?anno ha certificato gli oltre 3,5 milioni di lavoratori e lavoratrici che pur lavorando sono esposti al rischio povertà. Sei mesi di discussione e, da una parte, le opposizioni che hanno presentato una proposta unitaria sul salario minimo legale, una convergenza positiva per il nostro Paese, dall?altra, invece, un governo incapace di elaborare una proposta alternativa e quindi di risolvere l?emergenza dei salari bassi e asfittici da oltre 30 anni”.