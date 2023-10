Saladini non c’è più, ma a Lamezia sono stanchi: “sembra non vogliate andare in C, basta difendervi”

StrettoWeb

Dopo aver usato e abbandonato la Reggina in malo modo, Felice Saladini ha lasciato anche il Lamezia Terme, società da lui creata prima ancora che arrivasse sullo Stretto. Per tre anni ha promesso la promozione in C, mai arrivata, e adesso i tifosi – la piazza è divisa anche per la presenza della storica Vigor, ora in Eccellenza – cominciano a stancarsi. In un comunicato diffuso alle redazioni locali, il Club Fc Lamezia Terme alza la voce.

“Ora metteteci la faccia e prendetevi le proprie responsabilità”, scrivono. “Questo è il terzo anno che si parte con l’intenzione di fare il salto di categoria: il primo era il primo anno, il secondo c’era il Catania, poi Saladini ci abbandona e va a Reggio, Ferraro non pervenuto, i giornali scrivono tutto e il popolo non sa nulla, ora vediamo che scuse trovate. Non è possibile perdere in casa e poi pretendere che la gente segua la FC LAMEZIA TERME”, il riferimento al pesante passivo interno di ieri (1-4) contro il Siracusa.

“Noi del primo Club FC Lamezia Terme siamo stanchi di difendervi ogni volta, facciamo di tutto per portare gente allo stadio e a voi evidentemente non importa, non vi siete mai chiesti neanche il perché gli ULT 2021 vi hanno abbandonato ma volete che ritornano. Caro Ds Maglia, caro Presidente Amendola, ora basta, ora chiediamo, noi del club e tutte le persone che vi seguono, con urgenza un confronto nella sede del club in Via Cataldi, non sui social come fate, per capire le vostre reali intenzioni perché sembra tutto tranne che volete come noi andare in C“, concludono.