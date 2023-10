Il ruolo della natura per aumentare la qualità della vita a Reggio Calabria: previsto un evento in città

StrettoWeb

Durante l’incontro tra il Presidente Pino Strati e Giuseppe Bombino, componente del gruppo di lavoro per la progettazione del PNRR in materia di forestazione urbana del Dipartimento di Agraria, è stata evidenziata la necessità di promuovere un dibattito sul ruolo della natura per incrementare la qualità della vita nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Pertanto, prendendo le mosse da un’idea dell’Associazione “Incontriamoci Sempre”, nelle prossime settimane sarà organizzata una giornata di studio e di approfondimento per discutere intorno alle prospettive di riqualificazione del verde urbano e allo stato di avanzamento delle progettualità messe in campo per la nostra Città.

Su questi aspetti, peraltro, vi è un diretto coinvolgimento del Dipartimento di Agraria che supporta, da un punto di vista tecnico-scientifico, le attività di progettazione e monitoraggio di diversi interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana sul territorio della Città metropolitana, uno dei quali in corso di realizzazione proprio sulla collina che ospita il Dipartimento.

La giornata di studio vuole essere, quindi, un evento di sensibilizzazione e di “accompagnamento” di iniziative volte alla riforestazione di aree denudate, soprattutto collinari, quale è quella, ad esempio, di Pentimele, rese ancor più fragili dai frequenti incendi che le interessano. All’incontro, per il Dipartimento di Agraria, erano presenti anche Silvio Bagnato, Carmelo Musarella e Andrea Proto.