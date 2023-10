Rubavano auto e chiedevano 200 euro per restituirle: 4 arresti a Catanzaro

StrettoWeb

Una serie di furti di auto ha insospettito la macchina della giustizia di Catanzaro la quale, a seguito di alcune indagini da parte di Carabinieri locali e di Marcellinara, ha scovato un giro di affari illegale basato su estorsione e ricettazione. Sono, infatti, i reati di cui sono accusati 4 soggetti, ora in custodia cautelare a seguito di ordinanza da parte del Gip del Tribunale catanzarese. I responsabili, due in carcere e due agli arresti domiciliari, si sono resi protagonisti di furti di vetture al fine di ricattare i proprietari derubati.

Dopo aver fatto sparire la macchina, contattavano la vittima e chiedevano 200 euro in cambio per la restituzione del mezzo. A portare all’arresto della “banda” è stato un episodio specifico: la parte lesa infatti, tramite conoscente, si è accordato con gli estorsori per corrispondere loro la somma richiesta in cambio dell’auto. In attesa di processo, per i 4 permane la misura di custodia cautelare.