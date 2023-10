Rottura contatori del Consorzio di Catanzaro, Molinaro: “mascalzoni e delinquenti”

StrettoWeb

“Esprimo un sincero sentimento di vicinanza e solidarietà al Consorzio di Bonifica di Catanzaro, al suo Commissario Fabio Borrello e a tutte le maestranze che quotidianamente devono fare i conti sul territorio con la rottura dei contatori di consumo irriguo. Gli autori sono autentici mascalzoni e delinquenti che mettono in crisi gli agricoltori e la filiera agroalimentare. Sono comportamenti e gesti assolutamente ripugnanti e da condannare senza appello che mettono in crisi un intero sistema irriguo”.

“Confido, come sempre, nella solerzia e nella preziosa opera delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili di questi ignobili atti che colpiscono chi lavora onestamente e cerca di avviare moderni percorsi di distribuzione idrica volta all’uso efficiente e al risparmio. Chiunque sappia o abbia visto denunci! Io sarò al suo fianco!”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione antindrangheta Pietro Molinaro.