Ritrovati cani avvelenati nel catanzarese: l’AIDAA verifica l’eventuale presenza di bocconi avvelenati

Un esposto alla procura della repubblica di Catanzaro è stata inviata dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA in merito al ritrovamento di alcuni cani morti avvelenati nel paese del Catanzarese ed in particolare nelle vie Giotto, Albania e Principe Umberto dove tra l’altro è iniziata la bonifica anche per verificare anche la eventuale presenza di bocconi avvelenati.

“Purtroppo l’uso sistematico del veleno per eliminare i cani randagi e non solo si sta espandendo anche nel catanzarese, dove già in passato vi erano state delle vere e proprie stragi con centinaia di cani morti, da qui la nostra decisione di vederci chiaro chiedendo alla Procura indagini accurate”.