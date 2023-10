Rissa tra extracomunitari finisce a colpi di bottiglie di vetro: due feriti a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Corigliano-Rossano ancora teatro di atti criminosi: una rissa si è verificata ieri sera nel centro storico coriglianese tra extracomunitari di origine nigeriana. I motivi della zuffa restano ancora da chiarire, ma la violenta lite ha destato grande preoccupazione tra i cittadini, intimoriti dai rumori e dalla pericolosità dell’aggressione.

I coinvolti infatti, sono passati da pugni e calci fino a brandire bottiglie di vetro, colpendo e ferendo due dei partecipanti. Immediato quindi l’intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale i quali, raggiunto il luogo dello scontro nel quartiere Sant’Antonio, hanno sedato gli animi mettendo in fuga i responsabili. Sono pertanto in corso le indagini per identificare i responsabili.