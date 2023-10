Riso e condimento per pasta ritirati da due noti supermercati: i prodotti a cui prestare attenzione

StrettoWeb

Guai per Lidl e Coop: le due note catene alimentari si sono ritrovate a fare i conti con alcuni lotti di derrate alimentari contaminati e che potrebbero nuocere gravemente alla salute e all’incolumità dei clienti. A lanciare l’allarme è il Ministero della Salute con il supporto dell’Humanitas: nello specifico, una tipologia di riso e un condimento per pasta sono stati vietati al mercato pubblico. Vediamo insieme quali.

La Lidl si è trovata costretta a ritirare un lotto di riso di tipo Carnaroli prodotto dal marco Carosio per rischio chimico: prestare quindi attenzione a confezioni di 1 chilogrammo riportanti data di scadenza a febbraio 2025 e codice a barre 20505318. La ragione del ritiro è dovuta alle concentrazioni di cadmio oltre i limiti consentiti.

Per quanto riguarda la Coop invece, sono stati ritirati due lotti prodotti per conto della stessa azienda dallo stabilimento F.ll Polli Spa di Eboli: nello specifico, prestare attenzione ai barattoli di vetro di condimento per pasta dal peso di 280 gr, con codice TF224 MFE173 e TF224 MFE177 e data di scadenza ad agosto 2025. All’interno del prodotto infatti, potrebbero essere presenti frammenti di vetro. La catena di supermercati invita gli acquirenti a restituire la merce presso i punti vendita in modo da ricevere il rimborso.