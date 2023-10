Risate assicurate: standing ovation per lo show di Pio e Amedeo in Calabria

StrettoWeb

I tre sold out registrati già molto prima delle serate, non hanno lasciato spazio a dubbi: Pio e Amedeo continuano a divertire e il pubblico calabrese si conferma, ancora una volta, uno tra i più appassionati del duo pugliese. I protagonisti di “Emigratis” – lo show televisivo che li ha consacrati nel panorama comico nazionale -, sono stati infatti in scena con un piccolo tour calabrese che ha fatto tappa al Teatro Politeama di Catanzaro e chiuderà proprio oggi al CineTeatro Garden di Rende (Cs) dove sono state programmate ben due date. L’esito della serata, la terza consecutiva, è facilmente prevedibile: “Felicissimo show” è infatti uno spettacolo in cui D’Antini e Grieco, confermano pienamente la loro ironia e il loro stile dissacrante.

Già dall’entrata in scena, Pio e Amedeo si presentano al pubblico con la loro tipica verve comica: i due comici si esibiscono in una serie di sketch, in cui prendono di mira personaggi famosi, situazioni di vita quotidiana e stereotipi sociali. Durante lo spettacolo, Pio e Amedeo si cimentano anche in numeri musicali, ballando e cantando con grande energia e coinvolgimento, pure con sketch in cui mostrano grande abilità mimica e una perfetta imitazione del personaggio presentato.

La loro abilità nel coinvolgere il pubblico è evidente fin da subito, con gli spettatori pronti a risate e applausi. Durante tutto lo spettacolo, anche nell’occasione di questo breve tour calabrese, Pio e Amedeo dimostrano una grande complicità e una perfetta sintonia sul palco, riuscendo a coinvolgere il pubblico in ogni momento. La loro comicità è basata infatti su battute veloci, giochi di parole e situazioni paradossali, che fanno scattare l’ilarità generale.

Nel finale diventa un crescendo di emozioni e risate, con Pio e Amedeo che ringraziano il pubblico per l’affetto dimostrato durante tutta la serata. Sia al Politeama, sia alla prima data al Garden, lo show si è concluso con un grande applauso e una standing ovation da parte del pubblico, che ha apprezzato con entusiasmo l’ironia e la comicità del duo.