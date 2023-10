Ripepi: “Reggio Calabria ha perso 100 milioni di euro, supercazzola di Battaglia per coprire la verità”

StrettoWeb

Diretta più breve del previsto, questa sera, da parte del Consigliere Ripepi, ma più ricca di argomenti. Oltre alla questione Sant’Agata, il politico reggino ha voluto affrontare la questione dei 100 milioni di euro persi per la mobilità sostenibile, come evidenziato dal Reggino in un articolo odierno. “Qualche anno fa – spiega – sono andato a una riunione alla Regione. Si stava perdendo il finanziamento di 300 milioni di euro per fare la mobilità sostenibile, con un progetto molto bello. Poi è stato rimodulato, con una proroga, e oggi arriva una notizia del Reggino con il decreto del dirigente. ‘La città di Reggio perde 100 milioni di euro’, si legge, e in più gli dobbiamo tornare 5 milioni di euro che ci hanno dato in anticipo per il progetto”.

L’Assessore al ramo è Mimmetto Battaglia, che Ripepi definisce “una persona seria, una bravissima persona, educata, è il tipico politico che dice sì a tutti. Ma, anziché chiedere perdono, scusa, per questi soldi persi, fa in stile Falcomatà e sempre al Reggino smentisce. ‘Ci tengo a chiarire che l’investimento non è in pericolo. Abbiamo perso solo i 5 milioni’. Supercazzola!”, tuona Ripepi. “C’è il decreto. E poi la Regione scrive: ‘la città, nonostante tutte le interlocuzioni con gli uffici regionali inerenti la possibilità di rimodulazione dell’intervento, non ha redatto e approvato il progetto di cui trattasi’. Non hanno fatto il loro dovere e noi perdiamo 100 milioni di euro. Come per la questione rifiuti quando io vi ho letto che Oliverio gli ha scritto che non erano andati alle riunioni e per questo avevamo problemi con le discariche. Non andavano alle riunioni per giocare a Piazza Italia. Così siamo ridotti”, conclude.