In ricordo di Padre Remigio Le Pera: intitolato a suo nome il piazzale del Convento di Cropani

StrettoWeb

A conclusione di una solenne cerimonia, a Cropani, è stato intitolato al compianto padre Remigio Alberto Le Pera il piazzale antistante il convento dei Padri Cappuccini. Regista e promotore dell’iniziativa, il parroco padre Francesco Critelli – che ha organizzato al meglio l’evento sapendosi fare aiutare dalle persone giuste – nell’ambito della novena in preparazione alla festa del serafico padre san Francesco d’Assisi: 25 Settembre 3 Ottobre 2023. L’intitolazione del piazzale è avvenuta ieri, in occasione del trentesimo anniversario della morte del Molto Reverendo Padre Remigio Le Pera.

La concelebrazione della Santa Messa è stata presieduta da padre Giovanni Loria, Provinciale dei Frati Minori di Calabria; il saluto dell’amministrazione comunale è stato portato dall’assessore Giuseppina Ruffo; padre Giuseppe Sinopoli, apprezzatissimo storico e scrittore, ha commemorato padre Remigio Alberto Le Pera sotto i profili umano, evangelico e storico. Infine, è stato tolto il velo ed è stata benedetta la targa toponomastica alla presenza di centinaia di fedeli, oltre che di padre Pasquale Pitari, apprezzatissimo studioso; e di padre Salvatore grande predicatore.

Nutrita la presenza dei famigliari, fra cui Bruno Risoleo e Anna Renda, Giovanna Caccavaro, Rina Le Pera, Paola Bianco, Tommaso e Titina Le Pera, Gino Lepera e Cettina Stanizzi, Francesco Talarico e Lina Lepera, Carmela Le Pera e Mimmo Macrì, Tommaso Buccafurri e Signora. Enzo Caccavaro, Premio Mar Jonio Estate 2023, ha seguito da Genova la cerimonia collegato al telefono. Stessa cosa per don Donato Le Pera parroco di San Pio V in Roma, e per i fratelli Angelo e Luigi Le Pera. Assente per improcrastinabili motivi di lavoro il famoso fotografo di scena teatrale Tommaso Le Pera.

Fra i presenti, gli ex sindaci di Cropani Domenico Macrì, Pasquale Capellupo, Antonello Grano; la Vicepresidente Nazionale della Lega Italiana Lotta contro i Tumori AVV. Concetta Stanizzi, il Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria AVV. Giuseppe Stanizzi ed altre autorità. Il servizio d’ordine è stato affidato ai Rangers del Mediterraneo.

Dopo la cerimonia, degustazione di dolci a cura dell’Ordine Francescano Secolare guidato da Rita Innocenti. A margine della sentita manifestazione, in molti hanno ricordato padre Remigio. Il Dott. Bruno Risoleo, apprezzatissimo neuropsichiatria infantile sempre generosamente dalla parte dei bisognosi, ha ricordato quando da studente universitario si recava al convento di padre Remigio per preparare gli ultimi esami più difficili.

Il vicepresidente del Sindacato Libero Scrittori Italiani Luigi Stanizzi ha dichiarato: “trent’anni fa, era il 2 Ottobre 1993, ricordo la bara di padre Remigio deposta sul pavimento dell’altare di questa chiesa che tanto amò, e la commozione dell’intero paese. Padre Remigio ha seguito da par Suo le grandi orme lasciate nella storia del paese da Francesco Grano, padre Arturo Lattanzio, padre Giovanni Fiore”. Luigi Stanizzi ha poi ricordato fra l’altro come fu “provvidenziale e decisivo l’intervento di padre Remigio Lepera con il presidente della Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria, Dott. Giuseppe Spagnuolo, per la ripubblicazione di tutte le opere dello scrittore futurista Alfonso Dolce, apprezzato nientemeno che dal padre del futurismo Filippo Tommaso Marinetti”.