Ricognizione della sanità calabrese: il Pd inizia dall’Asp di Cosenza

E’ iniziata da Cosenza la ricognizione che il gruppo del Pd in Consiglio regionale ha deciso di avviare sui problemi della sanità e del territorio, dopo avere inviata una formale richiesta di incontro ai Direttori e ai Commissari delle varie Aziende ospedaliere e territoriali. Ieri mattina nella sede dell’Asp di Cosenza il capogruppo Mimmo Bevacqua, insieme al vicepresidente della Commissione Sanità Amalia

Bruni e al vicepresidente di minoranza del Consiglio Franco Iacucci, ha incontrato il Direttore generale Antonino Graziano insieme ai dirigenti e ai suoi collaboratori.

Un incontro durante il quale i consiglieri dem hanno espresso le proprie preoccupazioni sullo stato attuale della rete ospedaliera in provincia di Cosenza, evidenziando le criticità riscontrate. I consiglieri hanno poi chiesto delucidazioni in merito al bilancio non approvato dal Collegio sindacale e, per come già comunicato tramite pec inviata in precedenza, l’ammontare dei debiti pregressi oggetto della circolarizzazione regionale conclusa il 31.12.2022, l’ammontare dei debiti pregressi, oggetto della circolarizzazione regionale pagati da codesta azienda nel corso del 2023 e l’ammontare dei debiti non ancora saldati.

Nel corso dell’incontro il gruppo dem ha ribadito l’importanza della

medicina di prossimità e del territorio facendo proprio l’appello del

presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ribadito come la

sanità pubblica sia un patrimonio da difendere. Il gruppo del Pd ha apprezzato la disponibilità del Direttore generale Graziano che ha evidenziato l’impegno in atto per migliorare i servizi sanitari sul territorio e si è impegnato a una costante interlocuzione al fine di valutare step by step i progressi degli interventi in corso.

Il vicepresidente della Commissione sanità Bruni si è soffermata in

particolar modo sulla necessità di potenziare la rete emergenza urgenza e sulla attuazione del Pnrr in merito alla misura 6. Il vice presidente dell’ Assemblea regionale Iacucci, invece, ha evidenziato l’urgenza di potenziare i servizi sul territorio. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’adeguamento degli ospedali spoke agli standard previsti, alla realizzazione dell’ospedale della Sibaritide, alla realizzazione delle Case di Comunità, al finanziamento della telemedicina per le aree disagiate e al potenziamento dell’assistenza domiciliare.

Il capogruppo Bevacqua, nel ringraziare i vertici dell’Asp cosentina, ha

confermato le preoccupazioni in merito alla realizzazione di alcuni degli obiettivi elencati dal Direttore generale e timore in ordine allo sblocco delle procedure di pignoramento alla fine del 2023, fino ad oggi tenute ferme dalle disposizioni del Decreto Calabria.