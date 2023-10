Si respira già aria di Natale: Lamezia avvia l’iter per addobbi e luminarie

StrettoWeb

Il Natale racchiude quel tempo magico, che sa di dolce e di famiglia, che appassiona grandi e piccini. I bambini lo amano per l’arrivo di Babbo Natale con i tanti doni, gli adulti lo adorano per l’atmosfera eccitante che si viene a creare e per il tempo che si trascorre insieme ai propri cari. Simbolo per eccellenza del Natale è appunto l’albero, ma a rendere uniche le vacanze natalizie sono le luminarie e gli addobbi sparsi per le città.

Anche la regione Calabria – nonostante il caldo ottobrino – si sta adoperando per la raccolta preventivi circa l’installazione e la manutenzione delle decorazioni cittadine. Prima tra tutte, spicca Lamezia Terme: il Comune infatti, in data 10 ottobre, ha avviato l’indagine di mercato “Luci sorridenti di Natale – anno 2023/24” con una base d’asta pari a 40.298,39 euro.

Nello specifico, oltre ai tre grandi alberi che abbelliranno le piazze di dei tre grandi quartieri cittadini di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia, rispettivamente in Piazza Mazzini (Quercia), Piazza 5 Dicembre Sambiase (ex Piazza Diaz) e Piazza Italia, spicca la volontà di valorizzazione del patrimonio artistico lametino. Per tale ragione, il Comune introduce l’affissione di “scritte luminose” nei punti più significativi della città, in modo da attrarre turisti e dare risalto a questi incantevoli posti.

Di seguito quindi, i punti scelti dall’amministrazione comunale circa gli addobbi relativi al Natale:

Piazza Stocco – Cattedrale: Elemento d’arredo (N.1 decorazione)

Tratto Piazza Mercato Vecchio Piazzetta San Domenico – Piazza Feroleto Piazza Pietro Ardito (Madonnina): elementi luminosi da collocare su suolo

Corso Giovanni Nicotera (da Banca MPS a Piazzetta F. S. Nicastro): luminarie

Piazzetta F.S. Nicastro: luminarie

Via XX Settembre: luminarie

Quartiere BELLA Piazza Roma: Elemento d’arredo N.1

Tratto compreso tra Via Marconi da Piazza Garibaldi-Piazza Fiorentino-Via delle Terme: luminarie

Via Eroi di Sapri , da Piazza Fiorentino a Via Pane: luminarie

Piazza Cinque Dicembre (ex Piazza Diaz ): elementi luminosi da collocare su suolo

Via della Libertà fino ad incrocio con via della Terme: luminarie

Via Cupiraggi sino a chiesa di San Francesco: N.1 decorazione (1 solo elemento luminoso)

Chiesa Matrice (San Pancrazio): N.1 decorazione (1 solo elemento luminoso)

Piazza Italia: elementi luminosi da collocare su suolo

Via Del Mare (da piazza F.S. S. Eufemia fino alla traversa via Pablo Neruda) : luminarie

S. Eufemia Vetere – chiesa San Giovanni : N.1 decorazione (1 solo elemento luminoso)

Terme di Caronte-Ingresso terme e/o all’altezza del cimitero di Sambiase che segna l’inizio dell’area delle terme o altra zona: N.1 decorazione (1 solo elemento luminoso)

S. Pietro Lametino: luminarie