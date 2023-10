Report: Renzi, ‘Ranucci non ha più credibilità, dispiace che le spese le paghino i contribuenti’

StrettoWeb

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – “Report e Ranucci ormai non hanno alcuna credibilità. Io ci sono passato. Sappiamo come funziona il metodo Report”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine del suo intervento a Palermo, replicando a distanza al conduttore di Report Sigfrido Ranucci che questa sera, su rai Uno ha detto che “Report non ha diffamato, gettato fango sull’ex premier Renzi, ha invece ricostruito una vicenda confermata dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone”, replicando proprio all’ex premier che aveva parlato di “Fango e diffamazione” sull’idea che possa aver agito per favorire contatti con l’Arabia Saudita in un possibile cambio di proprietà della Fiorentina, raccontata da Report nella puntata di questa sera, in cui il direttore generale del club viola, Joe Barone, farebbe rivelazioni su un messaggio ricevuto dall’ex premier.

“Sa cosa mi dispiace? – dice all’Adnkronos – Che quando si va a querelare Report, le spese le paga il contribuente. Cioè loro diffamano, ma tocca poi ai cittadini pagare il conto. Bisognerebbe sollevare questo problema e dire che le spese legali di Ranucci è bene che le paghi ranucci e non il cittadino italiano”.