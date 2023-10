La regione Calabria protagonista alla 40esima Assemblea Nazionale Anci

StrettoWeb

Grande soddisfazione per il Presidente ANCI Calabria Rosaria Succurro alla 40esima Assemblea Nazionale che si sta svolgendo a Genova dal 24 al 26 ottobre. “Da sindaco e da presidente provo una grande emozione nel rappresentare i 404 sindaci calabresi. L’emozione è in questo caso ancora più forte, per via del nuovo incontro con il presidente Sergio Mattarella, che è venuto qui a Genova per dire ai 3000 sindaci presenti che lui è accanto a tutti noi, che ogni giorno ci impegniamo senza risparmiarci per la gestione quotidiana dei Comuni”.

Il Presidente Succurro ha anche tenuto un intervento in cui ha parlato di autonomia energetica e comunità per le rinnovabili, che “rappresentano una grande opportunità per i Sindaci”. Per il Presidente ANCI Calabria si può ovviare alle criticità attuali e all’aumento dei costi dell’energia – “che non scenderanno” – intanto con l’avvio di questi percorsi rinnovabili da un lato, o con l’accelerazione dall’altro.

Si tratta di parlare di “efficientamento delle scuole, degli edifici, dei tetti, il mini eolico, la pubblica illuminazione, la nascita delle comunità energetiche per uso solidaristico. E’ quello che stiamo avviando in tanti Comuni calabresi, dove i dati sono positivi , ma naturalmente dobbiamo lavorare ancora di più e meglio per far sì che questa grande opportunità non possa essere vanificata”.

Il Presidente ANCI Calabria ha portato in Assemblea l’esempio della Provincia di Cosenza, dove è stata costituita l’ALESSCO che curerà anche le comunità energetiche per i 150 Comuni. E poi l’attività formativa, grazie al supporto di GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e di CDP (Cassa Depositi e Prestiti).