Reggio, Via del Gelsomino, l’enorme voragine e la strada interrotta. Residenti imbufaliti: “così da 8 mesi” | FOTO

“Da circa 8 mesi Via Del Gelsomino, direzione mare, proprio accanto al costruendo Palazzo di Giustizia, è interrotta a causa di una enorme voragine. È stato realizzato, su una proprietà privata adiacente, un bypass temporaneo per consentire a residenti e lavoratori di raggiungere in qualche modo la propria abitazione o luogo di lavoro. Purtroppo l’accesso al bypass è piuttosto stretto e comporta notevoli disagi. È mai possibile che una strada pubblica debba restare interrotta per 8 mesi?”.

Questa segnalazione è stata inviata a StrettoWeb da un lettore residente nella zona sopracitata. Non si capacita di come sia possibile che rimanga chiusa per così tanto tempo una strada pubblica in pieno centro, sostituita “alla carlona” da un bypass temporaneo molto stretto. Il tutto, con l’enorme – e pericolosa – voragine ancora in bella vista e non riparata. Le foto di StrettoWeb sono a corredo dell’articolo.