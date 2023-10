Reggio Sette Punto Zero, domani incontro con Federico Milia

StrettoWeb

“Sapete perchè Reggio Sette Punto Zero ancora ci crede? Perchè noi non molliamo mai! E faremo il punto sulla città con Federico Milia, giovedì 19 ottobre 2023, nel tardo pomeriggio, alle 18:30, a casa nostra, in via Giuseppe Benassai, n. 3, nella Reggio che amiamo”. E’ quanto scrive in una nota il gruppo Reggio Sette Punto Zero.

“Incontreremo e chiederemo al capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale un sostegno alle ragioni di tutti quei reggini che non vogliono assuefarsi al degrado ed alla infima qualità dei servizi e della nostra vita. Parleremo di infrastrutture e viabilità, di Reggina e dell’impiantistica sportiva, dell’identità smarrita di una città tristemente tornata dolente”, conclude la nota.