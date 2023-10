Reggio Calabria, prove di evacuazione per gli alunni delle scuole, importante contributo della Protezione Civile

StrettoWeb

Il Servizio di Protezione Civile a fianco delle scuole primarie per la simulazione dell’attuazione dei piani di evacuazione delle scuole. Nella giornata di venerdì 13 ottobre, su input della Regione Calabria, anche le scuole di Reggio Calabria di ogni ordine e grado, hanno svolto delle esercitazioni finalizzate a testare i rispettivi piani di evacuazione in caso di sisma.

La Protezione Civile comunale d’intesa con la Regione Calabria, e con i dirigenti scolastici interessati, ha contribuito tramite personale di ruolo e volontario convenzionato, all’esercitazione nei vari plessi delle scuole primarie. In totale sono stati presidiati 12 edifici, in alcuni dei quali, oltre l’assistenza alla evacuazione, si è svolta una breve ma intensa campagna divulgativa dei comportamenti virtuosi a scuola da tenere in caso di sisma.

L’iniziativa, coordinata dal Dirigente del Settore Protezione Civile, Col. Salvatore Zucco, ha incontrato il favore dei dirigenti scolastici e dei docenti impegnati nelle esercitazioni. “Una sinergia virtuosa” ha commentato il Comandante Zucco, “che impatta le esigenze di collaborazione e coordinamento per far fronte ad eventi naturali ed antropici che potrebbero minare la sicurezza dei cittadini”.