Reggio: finanziato Progetto “Educare Insieme”, per un sano stile di vita e per prevenire disagio giovanile

Il Centro Studi Colocrisi comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha finanziato il Progetto “Educare Insieme” – per un sano stile di vita e per prevenire il disagio giovanile – da realizzare nell’ambito del Comune di Reggio Calabria, per l’importo di euro 150 mila e per la durata di mesi 12. Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni dell’I.C. “Lazzarino” di Gallico e gli studenti del Liceo Artistico “Preti/Frangipane” di Reggio Calabria, il CE.RE.SO., L’Oratorio Parrocchiale “Don Bosco”, le Associazioni: PGS, Il Sorriso di Don Bosco e Tre Quartieri.

Oltre agli studenti saranno coinvolti i cittadini che si trasformeranno da spettatori ad attori nella rigenerazione del territorio. Le azioni del progetto prevedono la possibilità di sviluppo a medio e lungo termine, con eventuali possibilità di Stake holder, sulla base di strategie che prevedano l’interazione tra fattori ambientali, naturali, antropici e urbani tali da garantire la loro durata nel tempo.

Il progetto ambisce a ottenere un forte impatto sociale/territoriale che concorrerà a implementare la pratica della buona prassi e trasferirla, anche, all’esterno del proprio ambito, trasferendo le buone pratiche per la crescita di una società sempre più consapevole e attenta al capitale umano e alla sua valorizzazione. Le singole azioni permetteranno ai giovani di sviluppare e accrescere le loro competenze investendo “sulle proprie capacità e sul proprio futuro nel proprio territorio”. Sono in corso col suddetto Dipartimento gli atti consequenziali propedeutici all’inizio delle attività progettuali. Dopo il completamento sarà indetto un apposito incontro organizzativo per stabilire tutte le modalità relative all’inizio del progetto.