Reggio, via i giunti pericolosi da Argine Annunziata? “No, faranno una pista ciclabile”. Residenti imbufaliti e pronti a una scelta forte

Chi transita in quel tratto di strada, soprattutto in auto, non fa che imprecare. L’andatura è a passo d’uomo, quasi fermi, marcia prima inserita e… fare meno danni possibili. Il riferimento è ai giunti pericolosissimi dell’Argine Annunziata, in pieno centro a Reggio Calabria. Da tempo i residenti segnalano una situazione gravissima, di vero e proprio pericolo, rassicurati però dal Comune sul fatto che lo stesso avrebbe provveduto a risolvere il problema.

Questa mattina, gli abitanti della zona hanno notato – con stupore – la presenza di una cantiere lungo tutta l’area delimitata. Hanno chiesto informazioni all’azienda incaricata e, con altrettanto stupore, si sono visti rispondere che quei lavori non saranno per sistemare quel tratto stradale, ma per realizzare la… pista ciclabile, continuazione di quella che dalla zona sud attraversa la Via Marina e arriva sino al Waterfont.

La notizia ha mandato su tutte le furie i residenti, che anche tramite la ditta hanno provato a informarsi sulle motivazioni di questa decisione dell’Amministrazione, che va in netto contrasto con quanto a loro dichiarato. Per questo sono pronti a una scelta forte per contestare l’operato del Comune, a partire da una raccolta firme di tutto il quartiere. Seguiranno aggiornamenti. A corredo alcune foto del cantiere nella zona.