Torna a Reggio il Grace Day: supporto di relatori internazionali per affrontare gli aspetti dell’oncologia estetica

Per il terzo anno consecutivo ritorna il Grace Day con Onco-Beauty Symposium: domenica 15 ottobre, dalle ore 8:45 alle 13:00, al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria esperti nel campo della bellezza, della medicina, della farmacia e dello sport metteranno in condivisione le proprie conoscenze per affrontare ogni aspetto dell’oncologia estetica. Un evento formativo, organizzato dall’Associazione Grace – guidata dal Presidente Lidia Papisca – con relatori di fama internazionale che condivideranno le loro esperienze e conoscenze con l’obiettivo di promuovere e condividere le ultime innovazioni in questo campo, offrendo un supporto prezioso per coloro che si trovano ad affrontare il processo di cura.

È importante poter vivere e non sopravvivere alla malattia e vedersi di nuovo belle, durante le cure, aiuta a riacquistare nuova fiducia in sé ma è necessario avere delle conoscenze e delle competenze specifiche in materia. I trattamenti rivolti alle persone in cura oncologica, di entrambi i sessi, sono finalizzati a ridurre non degli inestetismi, bensì lesioni della pelle, delle mani e delle unghie. Inestetismi invalidanti, dolorosi, che limitano la qualità della vita.

In particolare, per parlare del delicato rapporto tra il mondo della bellezza e della medicina interverranno: Pablo Gil Cagnè, il truccatore che da anni rappresenta nel mondo una delle più grandi firme della storia del make up e specializzato in Onco-Make-up; Luigi Novello, rinomato fisioterapista che presenterà il progetto Onco Fisiotonik; Alessandro Lardi, esperto di tricopigmentazione e micropigmetazione che tratterà la ricostruzione dell’areola mammaria. Si parlerà di terapie oncologiche ed inestetismi con il chirurgo oncologo Ines Barbera; si soffermerà sul supporto al paziente oncologico, l’estetista competente in estetica oncologica Sabrina Zoccali; tratterà la Dermocosmesi oncologica, invece, la farmacista specializzata in cosmesi oncologica Fabrizia Ghione. Non mancherà la parte sportiva, con un progetto di canoa che vedrà coinvolte le associate Grace, a cura dell’istruttore Santo Cagliostro.

Durante la mattinata spazio anche alle testimonianze del paziente in terapia oncologica e la consegna della targa come riconoscimento alla mission di Grace: “L’Amore che dà la Vita”. Tutte le informazioni sono visionabili sul sito www.associazionegrace.org.