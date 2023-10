Reggio, il gesto del Club Inner Wheel: donazione di materiale scolastico per arginare il disagio giovanile

StrettoWeb

“La presidente Viviana De Blasio e alcune socie dell’Inner Wheel di Reggio Calabria, giovedì 5 Ottobre in Piazza Sant’Agostino, hanno donato all’Associazione ‘Mondo italiano in piazza’ il materiale didattico per il service ‘Scuola senza confini’. Nell’ambito del progetto nazionale ‘Promuovere cultura per arginare il disagio giovanile e la dispersione scolastica’, il Club Service ha voluto sostenere questa associazione reggina che ha come finalità quella di aiutare chi arriva nel nostro territorio ad integrarsi al meglio”.

Così in una nota il club comunica l’iniziativa dello scorso giovedì. A corredo dell’articolo tutte le immagini.