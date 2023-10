StrettoWeb

Villa Zerbi, storico palazzo del Lungomare di Reggio Calabria, si trasforma in un luogo per set cinematografico. In questi giorni nello storico e prestigioso edificio del lungomare della città, la Pepito Produzioni sta girando le scene del TV Movie “Tutto al suo posto” di Giorgio Romano.

La suggestiva location diventa quindi protagonista del film insieme ad altre zone tra cui la Marina di Porto Bolaro, il lungomare Falcomatà, piazza Duomo e il corso Garibaldi.