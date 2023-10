Reggio Calabria, via Esperia ancora chiusa per lavori che sarebbero dovuti finire ieri

StrettoWeb

I lavori di cambio tubature in via Esperia, zona nord di Reggio Calabria, sarebbero dovuti finire ieri, 3 ottobre, e invece questa mattina gli automobilisti hanno avuto la brutta sorpresa che uno snodo strategico come questo, è ancora interdetto al traffico con la strada transennata.

Il divieto di sosta ambo i lati su via Esperia tra via Piave e via Montello doveva essere dal 27 settembre fino alle ore 17 del 3 ottobre ma questa mattina, 4 ottobre, la strada risulta ancora chiusa senza alcuna spiegazione per gli automobilisti.