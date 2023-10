Reggio Calabria, via Cappuccinelli ancora chiusa al traffico: 7 giorni di lavori per una buca di 2 metri | FOTO

StrettoWeb

Il delirio di Reggio Calabria non ha fine. Sono ancora in corso i lavori per ripristinare la viragine che martedì scorso, il 26 settembre, si è aperta in via Cappuccinelli, nella zona collinare del centro storico, a pochi metri di piazzetta San Marco e del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci. Per una buca di due metri di asfalto, oggi è il settimo giorno di lavori in una zona ad altissima densità abitativa e di grande traffico veicolare. La chiusura di via Cappuccinelli sta compromettendo il regolare deflusso del traffico in una zona molto ampia del centro storico, provocando gravi disagi non solo ai residenti.

Com’è possibile che a Reggio Calabria ci vogliano sette giorni (se basterà oggi!) per sistemare due metri di asfalto? In qualsiasi altra zona d’Europa basterebbero sette ore (e forse stiamo esagerando!).