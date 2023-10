Reggio Calabria, venerdì nuovo incontro sul periodo napoleonico

StrettoWeb

Domani 13 ottobre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro Studi “Gioacchino e Napoleone”. La manifestazione organizzata dalle due co-associazioni reggine rientra nel palinsesto delle giornate di studi sul periodo napoleonico, denominato “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”, giunto alla XXVIII edizione. La nuova edizione si svolgerà venerdì 13 ottobre registra le presenze, in qualità di relatori, di Gianni Aiello (Presidente delle due co-associazioni organizzatrici) che nel corso del suo intervento analizzerà il percorso svolto dalle due co-Associazioni, dei vari temi trattati, del confronto con autorevoli studiosi.

Le conversazioni culturali, articolate in giornate di studi, si rinnovano annualmente a far data dal 1995. Esse rappresentano un giusto momento di riflessione, in Calabria, dove si rievoca la figura di Gioacchino Murat nel giorno della sua scomparsa, caratterizzate dalla presenza di autorevoli studiosi. Le giornate di studio poggiano le loro basi sull’analisi di variegati documenti, facenti parte di un periodo storico che ebbe il merito di portare in Italia le esperienze e le conseguenze della rivoluzione francese, tramutando il quadro politico e sociale del nostro territorio, ancora ancorato ad un sistema feudale. Sarà poi la volta della ricercatrice toscana Elena Pierotti sulla figura di Giuseppe Binda trattando il tema “Confutando il diario di una spia”. Giuseppe Binda nacque a Lucca verso la fine del Settecento e cavalcò il XIX secolo, sempre in bilico tra i suoi personali interessi e gli interessi più generali della Penisola. Divenne avvocato ma con ogni evidenza, considerata la sua «carriera diplomatica», non esercitò a lungo la professione.

Giuseppe Binda è certamente un uomo attivo nelle questioni politiche del periodo. Nonostante la sua carica consolare e, forse, proprio grazie a questa, tale da consentirgli di osservare la realtà del momento da una finestra privilegiata, il console Binda, forte di un passato politico di tutto rispetto, può, ritengo, mantenere i suoi contatti dentro e fuori la Penisola.Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte della ricercatrice toscana Elena Pierotti, gradita ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” . La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 13 ottobre.