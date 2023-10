Reggio Calabria, all’Università Mediterranea il Premio Borsa di Studio “Gianni Versace”

StrettoWeb

Nella splendida cornice dell’Università Mediterranea, si è tenuta venerdì 6 ottobre la conclusione della primo evento di borsa di studio “Gianni Versace”. Il premio, organizzato c dai club Leo e Lions di Reggio Calabria Host, Palmi, Villa San Giovanni Cenide e Roccella Ionica, ha come obiettivo la valorizzazione dei talenti emergenti dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Questo premio nella sua prima edizione si spera diventi un faro per gli studenti e i laureati che dimostrano competenza, passione e dedizione nei loro studi e nella ricerca.

L’evento di quest’anno ha visto la premiazione di due giovani eccellenze: la Dott.ssa Roberta Caridi e il Dott. Giuseppe Bova. La Dott.ssa Caridi, seguita nel lavoro di elaborato finale dalla prof.sa Maria Teresa Russo e dal co-relatore prof. Agostino Sorgonà, ha affrontato il tema complesso del profilo metabolico di diverse varietà di “cardo selvatico” presenti in Calabria. Nel frattempo, il Dott. Bova, seguito dal Prof. Ing. Giuseppe Barbaro e dal co-relatore Prof. Ing. Antonino Fotia, ha condotto uno studio approfondito sull’ispezione e il monitoraggio dello stato di salute della diga del Menta. Entrambi hanno dimostrato una straordinaria dedizione alla ricerca e un impatto importante sul loro campo di studio.

L’evento è stato aperto dal saluto del Prof. Ing. Giuseppe Barbaro che, nella veste di Pro-Rettore dell’ateneo reggino, ha accolto con le sue parole le autorità, i premiati e gli ospiti, seguito dal neo senatore accademico di ateneo dott. Mario Auddino, e dal VicePresidente del Leo Club Villa S. Giovanni Antonella Zampaglione, che ha passato la moderazione del Past Governatore Leo in sede ing. Paolo Battaglia, componente della commissione del premio.

L’evento è stato reso possibile grazie al generoso cofinanziamento dei club organizzatori e della Tecno Appalti Italia s.r.l., rappresentata dal Dottor. Herbert Catalano. Il suo sostegno finanziario non solo premia l’impegno degli studenti, ma dimostra anche l’importanza dell’associazionismo e dell’imprenditorialità sociale nella crescita e nello sviluppo della comunità, e lancia un messaggio di resilienza direttamente scaturito dalle parole del dott. Catalano, che ha toccato il cuore dei partecipanti.

Le conclusioni dell’evento sono state date all’avv. Giuseppe Strangio, past presidente della zona Lions reggina, e dalla dott. Wanda Albanese De Leo, Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, che ha parlato ai giovani presenti invitandoli nel continuo del lavoro intrapreso per la città, ricordando come i Lions ed i Leo di Reggio siano attivi nel sostegno, nel supporto e nello stimolo delle giovani ma brillanti eccellenze presenti nel nostro ateneo e nella nostra città.

La commissione del premio vuole porgere un ringraziamento speciale all’Università Mediterranea nella figura del Magnifico Rettore Prof.ing. Giuseppe Zimbalatti , ed ai docenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Prof. Ing. Giuseppe Barbaro, Prof. Ing. Antonino Fotia, prof.sa Maria Teresa Russo e prof. Agostino Sorgonà), che hanno svolto un ruolo cruciale nella guida e nell’ispirazione di questi giovani talenti. I loro mentori hanno contribuito in modo significativo al successo dei premiati, dimostrando l’importanza di una guida docente di alta qualità nel processo educativo.

Il Premio borsa di studio “Gianni Versace” non vuole essere solo un riconoscimento dell’impegno accademico, ma anche un appello a guardare avanti verso un futuro migliore per la città. Gianni Versace, figura di spicco della moda italiana, diventato un simbolo di eccellenza, creatività e dedizione al proprio mestiere. L’intitolazione a suo nome vuole far incarnare l’aspirazione a raggiungere grandi traguardi, proprio come gli studenti premiati oggi, ed il Premio rappresenta oggi un esempio brillante di come la collaborazione tra istituzioni accademiche, organizzazioni sociali e imprenditoriali possa fare la differenza nella vita dei giovani e nel futuro della nostra città. L’evento ha dimostrato che Reggio Calabria è un luogo dove l’eccellenza accademica e l’impegno sociale si incontrano, creando opportunità straordinarie per tutti.