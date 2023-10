StrettoWeb

Una grave tragedia scuote la città di Reggio Calabria in questa domenica di fine ottobre. Un uomo di 40 anni, Antonio Spedicato è morto mentre faceva kitesurf, la sua più grande passione, a Punta Pellaro.

L’uomo, mentre si trovava sulla tavola, si è accasciato e dalla spiaggia i compagni di kite hanno notato che la vela non si risolleva e hanno capito che qualcosa non andava infatti hanno trovato l’uomo morto in acqua. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera.