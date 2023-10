Reggio Calabria e la storia delle famose 18 buche: la città delle incompiute

StrettoWeb

E’ passato quasi un anno ma finalmente dopo i tanti articoli scritti su StrettoWeb, in via Maldariti, zona sud di Reggio Calabria, le voragini presenti lungo tutta la via che creavano disagi ai residenti, sono state coperte. Le buche erano ben 18 e per i residenti e anche tutti coloro che percorrevano la popolosa via, era diventato impossibile transitare senza difficoltà.

Risolto un problema però se ne pone subito un altro. Il cittadino ci porta alla luce anche di chiedere lumi a chi di competenza relativamente alla condizione del Viale Europa, un’altra incompiuta di questa città sempre più allo sbando.