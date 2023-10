Lo spinning pizza della reggina Giorgia Riggio incanta “Italian Awards 2023” | VIDEO

StrettoWeb

C’è una ragazza di Reggio Calabria che a Leeds fa girare la testa a tutti con le sue pizze. Stiamo parlando di Giorgia Riggio, giovane chef che si diletta con l’arte acrobatica del far girare un (finto) disco di pasta per pizza deliziando le sue platee. Un’arte tramandata in famiglia: nonno Ciccillo è stato “Senatore della pizza napoletana” e “Cavaliere dei pizzaioli di Francia”; papà Giorgio è stato campione mondiale di spinning pizza e star dei Crazy Pizza di Flavio Briatore in tutto il mondo.

Giorgia coltiva la sua carriera personale con grande successo: è stata vincitrice del “Pizza Talent Show” superando oltre 200 partecipanti con la sua pizza pere, mascarpone, gorgonzola e miele; ha lavorato con grandi chef del calibro di Giorgio Locatelli, Francesco Mazzei e Carlo Cracco ai magazzini Harrods per la settimana degli chef stellati. È inoltre l’unica donna pizzaiolo presso i Crazy Pizza.

Nei giorni scorsi, presso la città inglese di Leeds, Giorgia Riggio è stata ospite dell'”Italian Awards 2023“, la celebre premiazione dei ristoratori italiani in Gran Bretagna, nella quale ha incantato il pubblico presente con la sua vorticosa arte sulle note di “La discoteca italiana” di Orietta Berti e Rovazzi, canzone in cui papà Giorgio Riggio compare nel video ufficiale.

Giorgia Riggio incanta gli "Italian Awards 2023" con lo spinning pizza