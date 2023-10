Reggio Calabria, sopralluogo di Versace al “Preti-Frangipane”

StrettoWeb

“L’Istituto d’Arte e il Liceo Artistico rappresentano, non soltanto per la Città metropolitana ma credo per l’intera Calabria, un patrimonio che ritengo debba essere tutelato e, sotto alcuni punti di vista, raccontato meglio rispetto ancora a quanto di storico e di bello riesce a produrre“. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, nel corso di un sopralluogo all’Istituto d’Arte e Liceo Artistico ‘Preti-Frangipane’ di Reggio Calabria.

“Oggi – ha aggiunto – abbiamo avuto modo di avere un importante confronto non soltanto con la dirigente, ma anche col corpo docenti, con il personale Ata, con gli studenti, proprio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione strutturale avviati dalla Città metropolitana”.

“C’è la necessità – ha evidenziato – di un’attenta programmazione degli interventi per ridare decoro ai laboratori didattici, linfa vitale per i tanti studenti che frequentano i due istituti. Il Preti-Frangipane rappresenta un’eccellenza dell’offerta formativa della Città metropolitana reggina e della Calabria, tra i migliori d’Italia, che va tutelato come identità culturale e rilanciato anche per via di un museo di assoluta importanza storica e artistica”.

“Come istituzioni dobbiamo impegnarci a trovare maggiori fondi per renderlo sempre più appetibile agli studenti e contribuire al rilancio dell’offerta formativa. In questo caso – ha concluso Versace – ci sentiamo di ribadire la nostra vicinanza al corpo docente, alle famiglie e alla dirigenza”.