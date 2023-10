Reggio Calabria, settimana di sensibilizzazione sul tema della Giftedness

StrettoWeb

Una settimana di attività ed eventi, in presenza e online, dal 13 al 20 ottobre 2023, dedicata alla giftedness. Aiutare bambini e ragazzi plusdotati, supportare le famiglie, valorizzare e far emergere il talento e il potenziale è lo scopo dell’associazione “Apicì – Associazione per la giftedness e l’eccezionalità multipla”, che quest’anno festeggia il suo “secondo compleanno”. Due anni di iniziative, corsi, formazione, attività di divulgazione, collaborazione con scuole e università. “Un percorso di consapevolezza, ma anche di studio e ricerca – ha dichiarato

Ida Arcadu, Presidente di Apicì – che coinvolge non solo i ragazzi e le loro famiglie, ma anche docenti, psicologi e professionisti che da anni lavorano “Insieme per la Giftedness”. Nell’ambito dell’iniziativa l’Associazione consegnerà l’annuale premio “Amico della Giftedness”.

Tra gli eventi di apertura in presenza spicca l’incontro di formazione “Gifted, non solo questione di geni”, che per importanza e attualità dell’argomento ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine degli psicologi della Calabria.

L’incontro è rivolto a docenti, psicologi, genitori, educatori e si svolgerà, grazie all’ospitalità della dirigente scolastica Maria Rosa Monterosso, presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta, istituto scolastico molto attento alla cura del contesto educativo e fortemente impegnato sul tema della didattica inclusiva. Al tavolo dell’incontro i relatori, Sara Peruselli e Fabio Pirrotta parleranno di “Intelligenza fraintesa e l’Alto Potenziale Cognitivo”. Nella giornata di sabato 14 ottobre, insieme agli altri membri del comitato tecnico scientifico di Apicì aps, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 saranno ospiti della scuola primaria parificata e dell’Infanzia “Nuovi Orizzonti” in occasione di un incontro informativo sulla plusdotazione. I partecipanti potranno richiedere il rilascio di un attestato di frequenza.