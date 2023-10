Reggio Calabria: settimana della Protezione Civile, apertura delle sedi dei Vigili del Fuoco

StrettoWeb

I Vigili del Fuoco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, aderendo alla settimana della protezione civile, hanno programmato l’apertura ai cittadini delle sedi operative dei Vigili del Fuoco. Pertanto, in collaborazione con la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale, i Vigili del Fuoco terranno aperte ai cittadini le sedi operative secondo il seguente programma:

– Sede Centrale Reggio Calabria

· Giorno 10/10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

· Giorno 11/10/2023 pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

– Distaccamento Melito Porto Salvo:

· Giorno 11/10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00

· Giorno 12/10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00; pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

– Distaccamento Siderno:

· Giorno 09 e 10/10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

· Giorno 15/10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

– Distaccamento Polistena:

· Giorno 10/10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

· Giorno 15/10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

– Distaccamento portuale di Gioia Tauro:

· Giorno 10 e 12 /10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00

pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

· Giorno 15/10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

– Distaccamento Palmi:

· Giorno 13/10/2023 mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Anche quest’anno il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ritiene fondamentale contribuire in maniera significativa alla settimana della protezione offrendo alla cittadinanza la possibilità di visitare le sedi operative del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco per comprendere i compiti istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e sviluppare una sensibile attenzione al territorio, acquisendo la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire gestire e superare gli eventi avversi, anche alla luce dei recenti eventi emergenziali alluvionali verificatesi nel nostro paese.