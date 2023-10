Reggio Calabria, pericolo viabilità a San Sperato: rimosse le radici di un albero

StrettoWeb

“È con vivo compiacimento che commentiamo l’intervento per la rimozione delle radici di un albero che, da tempo, rappresentavano un forte pericolo per la viabilità e la sicurezza pubblica lungo via Modena-San Sperato, all’altezza della villetta di Modena”. Lo affermano, in una nota stampa, i promotori dell’Associazione “Vivi San Sperato” nel “riconoscere l’impegno e ringraziare il consigliere Filippo Burrone che, a più riprese, anche attraverso l’invio di numerose Pec, aveva segnalato il pericolo agli uffici compenti di Palazzo San Giorgio”. “L’attività odierna – hanno proseguito – è frutto della proficua interlocuzione fra i membri dell’associazione e lo stesso Burrone, segno di come la collaborazione fra cittadini e istituzioni si risolva, il più delle volte, col raggiungimento di buoni risultati per la collettività”.

“Pur nel rispetto dell’ambiente e del verde pubblico – hanno commentato da “Vivi San Sperato” – era del tutto evidente il rischio che le radici costituivano per quanti, quotidianamente, si trovano a percorrere un via molto trafficata per l’adiacenza dello svincolo della tangenziale, la presenza del Campo Coni, di numerosissime abitazioni e del liceo scientifico “Alessandro Volta”. Questo ultimo aspetto è da tenere in forte considerazione, ritenuto che molti studenti si spostano da e verso la scuola usando scooter e bici elettriche. Un manto stradale sconnesso, di certo, non è un percorso semplice da percorrere”.

“Anche per questo – hanno concluso – va sottolineata la sensibilità espressa dal consigliere Burrone che, grazie ai suoi ripetuti interventi, si è confermato un valido punto di riferimento per i cittadini della VII circoscrizione. Un episodio che ancora una volta ci conferma quanto sia importante la presenza di punti riferimento certi all’interno delle istituzioni, che lavorano quotidianamente al servizio della comunità assolvendo appieno alla propria missione di Consigliere comunale per il bene del proprio territorio”.

Foto di repertorio.