Reggio Calabria, prosegue la programmazione del Laboratorio di Danze Tradizionali

Prosegue la programmazione del Laboratorio di Danze Tradizionali del Centro Sud Italia, un viaggio tra Pizzica, Tammurriate, Saltarello di

Amatrice, Spallata di Schiavi d’Abruzzo, Balletto dei monti Peloritani,

Tarantella di Montemarano e, naturalmente, Sonu a Ballu dell’Aspromonte meridionale.

“Giunto al suo tredicesimo anno” dichiara Pino Strati, presidente di

Incontriamoci Sempre “il laboratorio ha come protagonista, anche per

questa stagione, la direttrice Agata Scopelliti, il cui talento è

riconosciuto e apprezzato sia in Italia che nel resto d’Europa, forte

anche del suo impegno trentennale”.

Al classico del giovedì sera, si aggiungono altri due importanti

appuntamenti, sempre nella Sala Museo “Il Ferroviere” della Stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria: Domenica 5 novembre, dalle 16.00 alle 18.00 con l’approfondimento del Sonu a Ballu e Domenica 12 novembre, per l’intera giornata, con lo stage: ‘Differenze tra la Pizzica Pizzica del basso Salento e la Pizzica Pizzica di Ostuni’ con Maria Albertone.

“Ricordiamo inoltre” conclude Strati “che, chiunque fosse interessato ai

corsi, può fare una lezione di prova durante gli appuntamenti

settimanali del giovedì”.