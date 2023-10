Reggio Calabria, iniziato il 1° Premio “Il teatro di Mimmo ed Angela”

StrettoWeb

Una calda ma piovosa serata di metà ottobre ha fatto da cornice alla seconda commedia del 1° premio dedicato al teatro di Mimmo Raffa ed Angela Costantino.

Anche questa sera il teatro San Bruno ha offerto la sua veste migliora, curata in ogni minimo particolare dalle idee e dalla determinazione di Mons. Angelo Casile e del presidente e scenografo del Blu Sky cabaret Giuseppe De Gregorio.

La presenza di un foltissimo ed appassionato pubblico che ha riempito in maniera massiccia tutte le rosse poltrone del teatro ha dato vita ad una serata piacevole al ritmo di equivoci e battute divertentissime.

Questa sera, come sempre in maniera brillante Cosimo Placanica e Caterina Borrello, personaggi di punta del Blu Sky cabaret, hanno presentato la compagnia Grangia di Arangea che ha portato in scena “Cu avi crapi avi corna” commedia di Pino Giambrone con la regia di Francesco Lia.

Una fiala afrodisiaca portata a casa da Francesco Plutino in arte Paolo Carretta, al rientro da un viaggio di lavoro in Brasile e versata dalla moglie nel cognac renderà il liquore bevuto da tutti molto particolare. Da quel momento sul palco si scatenerà un parapiglia di battute, equivoci ed intrecci.

Tradimenti veri e presunti, test di gravidanza corretti ed errati, renderanno il rientro dal Brasile del povero Paolo un incubo, ma lui dopo aver sparato al fidanzato della cameriera scambiato per l’amante della moglie, riuscirà nel terzo e decisivo atto a risolvere tutti gli intrecci creati dalle sue due sorelle e dalla figlia e farà tornare la serenità in famiglia.

La bravura di tutti gli attori saliti sul palco a mantenere alto il ritmo della rappresentazione ha fatto sì che il pubblico vivesse la commedia in prima persona divertendosi in maniera piacevole.

Particolarmente gradita dal pubblico e dai giudici la cura della scenografia e degli arredi di scena sistemati armoniosamente sul palco.

Ringraziamo sempre la famiglia Raffa per la presenza in teatro e nella giuria che rendono importante il ricordo di Mimmo ed Angela.

Infine anche questa settimana un plauso alla professionalità di tutta la compagnia Grangia che si è impegnata alla grande per portare in scena uno spettacolo brillante e ricco di grande genuinità.

La gara e le esibizioni continueranno al teatro San Bruno sabato 28 ottobre sempre alle ore 20.00 con la Compagnia Alba Phoenix che metterà in scena “Il giorno giusto” commedia di Enzo Aiello.

Ringraziamo tutte le compagnie che ci affiancheranno in questo Premio: Quinta Essenza; – La Compagnia Teatrale San Paolo Alla Rotonda; – La Compagnia Angela Barbaro; – La Compagnia Extra Oram; – Compagnia Teatrale Grangia; – Associazione Don Demetrio Sergi; – Associazione Alba Phoenix Gr. Teatrale ‘Silvana Modafferi’; – Associazione Culturale Palcoscenico 91; – Compagnia Teatrale Parallelo 38”.

Continuerà ancora la campagna abbonamenti sia per il premio che per la rassegna. Noi siamo pronti ad accogliervi per farvi divertire e passare in ottima compagnia tutta la prossima stagione. Per tutte le info contattateci al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret.