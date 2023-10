Reggio Calabria: al via i lavori della pista ciclabile, modifiche alla circolazione in via Frangipane e sul viale Messina

StrettoWeb

Da lunedì 30 ottobre partono i lavori per il rafforzamento della mobilità ciclistica in via Frangipane e sul Viale Messina a Reggio Calabria. A causa dell’attività, sono previste delle modifiche della circolazione veicolare nelle suddette vie con il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione e restringimento della carreggiata con un limite di velocità di 20 km/h.

Le modifiche alla circolazione, come si legge nell’ordinanza apposita, sono previste dalle ore 00:70 del 30 ottobre alle ore 17:00 del 30 novembre.