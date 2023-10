Reggio Calabria, piazzetta di Sbarre in totale abbandono e degrado | FOTO

StrettoWeb

Da più di un mese la piazza tra Sbarre Centrali e Sbarre Superiori, zona sud della città di Reggio Calabria, è in totale abbandono e degrado a causa della presenza di rifiuti che sono stati rimossi da un parcheggio adiacente e mai tolti via. I rifiuti stanno rendendo l’area una discarica a cielo aperto e i residenti della zona hanno anche difficoltà a parcheggiare per la sporcizia di ogni genere che ricopre l’intera area.